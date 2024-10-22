Международные переводы: как отправить злотые из Украины в Польшу
22 октября 2024, 12:22Читати новину українською
Существует немало способов перевода средств из Украины из-за границы в иностранной валюте. Большинство из доступных способов позволяют переводить средства с незначительной комиссией и возможностью конвертации валюты.
Как отправить средства в Польшу
Отправить злотые из Украины в Польшу можно через международные платежные системы, банки и даже Укрпочту.
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Банковские переводы через SWIFT:
- SWIFT-переводы позволяют отправить деньги из одного банка в другой. Для этого нужно знать реквизиты получателя, в частности номер счета в международном формате (IBAN) и код банка (BIC/SWIFT). Этот способ подходит для крупных переводов, однако требует времени – обычно до нескольких дней, и сопровождается комиссией, которая зависит от банка.
Системы денежных переводов (Western Union, MoneyGram):
- Это быстрый способ перевести деньги злотыми в Польшу. Получатель может забрать деньги в отделении выбранной системы. Этот способ подходит для небольших и срочных переводов, хотя обычно предусматривает более высокие комиссии.
Мобильные приложения для международных переводов (Wise, PayPal, Revolut):
- Мобильные платформы, как Wise (TransferWise), позволяют переводить деньги из Украины в Польшу с меньшими комиссиями, чем традиционные банковские переводы, и с более выгодными курсами. PayPal и Revolut также позволяют отправлять и получать средства между странами с возможностью конвертации валюты.
Переводы через финансовые учреждения и сервисы (PaySend, TransferGo):
- Эти сервисы часто используют для переводов между странами, предлагая удобство и скорость транзакций. Например, PaySend позволяет переводить деньги из Украины в Польшу с фиксированной низкой комиссией.
Банковские карты (ПриватБанк, Monobank):
- Некоторые украинские банки позволяют переводы с карты на карту между украинскими и польскими банками. Например, ПриватБанк предлагает бесплатные переводы через Приват24 для определенных польских карт.
Укрпочта:
- Для перевода денег через Укрпочту нужно обратиться в ее отделение. Если сумма перевода не превышает 30 000 гривен, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или его электронную версию из приложения Дія. Для перевода от 30 000 до 400 000 гривен дополнительно нужно предоставить регистрационный номер налогоплательщика или соответствующую отметку в паспорте, а также заполнить опросник клиента.