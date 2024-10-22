Международные переводы: как отправить злотые из Украины в Польшу

Существует немало способов перевода средств из Украины из-за границы в иностранной валюте. Большинство из доступных способов позволяют переводить средства с незначительной комиссией и возможностью конвертации валюты.

Как отправить средства в Польшу

Отправить злотые из Украины в Польшу можно через международные платежные системы, банки и даже Укрпочту.

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Банковские переводы через SWIFT:

SWIFT-переводы позволяют отправить деньги из одного банка в другой. Для этого нужно знать реквизиты получателя, в частности номер счета в международном формате (IBAN) и код банка (BIC/SWIFT). Этот способ подходит для крупных переводов, однако требует времени – обычно до нескольких дней, и сопровождается комиссией, которая зависит от банка.

Системы денежных переводов (Western Union, MoneyGram):

Это быстрый способ перевести деньги злотыми в Польшу. Получатель может забрать деньги в отделении выбранной системы. Этот способ подходит для небольших и срочных переводов, хотя обычно предусматривает более высокие комиссии.

Мобильные приложения для международных переводов (Wise, PayPal, Revolut):

Мобильные платформы, как Wise (TransferWise), позволяют переводить деньги из Украины в Польшу с меньшими комиссиями, чем традиционные банковские переводы, и с более выгодными курсами. PayPal и Revolut также позволяют отправлять и получать средства между странами с возможностью конвертации валюты.

Переводы через финансовые учреждения и сервисы (PaySend, TransferGo):

Эти сервисы часто используют для переводов между странами, предлагая удобство и скорость транзакций. Например, PaySend позволяет переводить деньги из Украины в Польшу с фиксированной низкой комиссией.

Банковские карты (ПриватБанк, Monobank):

Некоторые украинские банки позволяют переводы с карты на карту между украинскими и польскими банками. Например, ПриватБанк предлагает бесплатные переводы через Приват24 для определенных польских карт.

Укрпочта: