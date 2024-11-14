Выборы в США, отключения и война: что повлияло на падение спроса на рынке недвижимости Украины

Из-за новой волны веерных отключений, спрос на первичном рынке может снизиться в среднем на 50%. Однако, это явление, скорее всего, является временным.

Что будет происходить на рынке недвижимости

Эксперт Марианна Бигунец отмечает, что спрос может вернуться к предыдущему уровню после того, как ситуация в энергосистеме стабилизируется, передает 24 Канал.

Читайте также Все начнет рассыпаться: каким механизмом Трамп может подавить экономику России

Марианна Бигунец Директор по продажам Строительной компании GAZDA Однако, как это ни парадоксально, соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активное строительство и продолжаться продажи, сохранится. То есть можно говорить, что пропорция между спросом, реальными продажами и объектами продаж не изменится. Иначе говоря, "военные" обстоятельства ситуативно "ужмут" первичный рынок жилья почти вдвое.

Бигунец уточнила, что, новой кризисной ситуации не будет. Хотя рынок и "уменьшится", но он точно не остановится.

Обратите внимание! По мнению Бигунец, проблемы с энергопитанием также повлияют и на темпы строительства. Преимущественно будут замедляться объекты, что только начинают строиться.

Какие факторы будут влиять на спрос

Кроме проблем в энергосистеме, спрос на недвижимость также будет зависеть от:

региона, где располагается объект;

Заметьте! Бигунец говорит, что покупатели предпочитают города на Западе страны. Наибольшей популярностью пользуются Ужгород, Львов, Ивано-Франковск и Черновцы.

площади недвижимости;

стадии возведения новостройки;

цены жилья;

механизма приобретения недвижимости;

характеристики новостройки (например, расположение, наличие ремонта, транспортное сообщение).

Платежеспособный спрос обращает внимание на новые очереди строительства уже известных и востребованных ЖК, новые проекты локальных (местных) застройщиков, работающих на рынке более 5 – 10 лет. Важным для покупателей является также непрерывность строительства, а также возможность инвестировать на "котловане", оперируя информацией о планах девелопера,

– отмечает Бигунец.

Интересно, что по словам Бигунец большинство покупателей ищут квартиру площадью 35 – 80 квадратных метров.

Могут ли украинцы купить себе жилье сейчас

Бигунец уточняет, что более 70% покупателей стремятся приобрести жилье через рассрочку, которая предоставляется девелопером. Еще ориентировочно 20% граждан стремятся купить недвижимость через "еОселю".

Лишь до 10% покупателей готовы приобрести жилье за его полную стоимость. Большая часть таких покупателей не имеют "мощных" сбережений, поэтому они рассчитывают привлечь средства с продажи уже имеющихся объектов недвижимости, например, полученных в наследство старых квартир,

– настаивает Бигунец.

Как повлияли на рынок недвижимости выборы в США

Бигунец говорит, что ориентировочно 20% от граждан, которые хотели купить жилье в новостройке, решили осуществить покупку позже. Причиной отсрочки стал результат выборов в США.

Покупателей сдерживает скорее фактор неопределенности и связанные с этим страхи, а не трезвый расчет. Новый президент США начнет выполнять свои обязанности с 20 января 2025 года. И к тому времени делать преждевременные выводы достаточно рано, даже опираясь на первые блицзаявления,

– уточнила эксперт.

Как считает Бигунец, со временем отсроченный спрос начнет постепенно реализовываться.