Жизнь в условиях оккупации без "Дии" и связи: как не лишиться пенсионных выплат

Украинские пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях, должны ежегодно проходить физическую идентификацию. Это необходимо сделать до 31 декабря, чтобы выплаты не были отменены.

Как украинцам на ВОТ не лишиться права на выплаты

Согласно постановлению Кабмина № 299, обязательным условием остается неполучение пенсионных выплат от органов страны-агрессора.

Еще одно важное правило касается банковских счетов: если человек своевременно не прошел проверку, ему необходимо совершать хотя бы одну финансовую операцию каждые полгода.

Если движение средств отсутствует в течение полугода, то Пенсионный фонд Украины временно приостанавливает начисление пенсий.

Обратите внимание! Отсутствие электронной подписи или смартфона с государственной программой не означает потерю выплат.

Главным "спасительным инструментом" остается дистанционная видеоидентификация непосредственно через веб-портал ПФУ. Чтобы подать заявку на видеосвязь, на главной странице портала достаточно найти опцию "Заявление на проведение идентификации в режиме видеоконференцсвязи" и внести свои основные анкетные данные.

Для самого звонка пенсионер может выбрать удобный канал связи – Viber, Telegram, WhatsApp, Signal, Skype или Zoom. Сотрудники свяжутся с вами для согласования даты и времени.

Во время самого 15-минутного разговора необходимо находиться на экране в одиночестве, четко назвать данные и продемонстрировать развернутый оригинал документа.

Куда начисляются пенсии

Все почтовые выплаты автоматически направляются и накапливаются на специальных счетах в "Ощадбанке".

Перевести их на банковскую карту удаленно можно только при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП), сгенерированной через интернет-банкинг (например, Приват24).

Важно! Если создать подпись невозможно, то накопленная сумма будет ждать своего владельца в полном объеме – ее выплатят сразу после выезда на подконтрольную территорию Украины или при обращении в консульские учреждения за рубежом.

Какие правила действуют после выезда на подконтрольную территорию

Только что пенсионер покидает оккупированный регион и официально регистрирует смену места жительства в отделении Пенсионного фонда, специальное требование об обязательной ежегодной идентификации отменяется.

Кроме того, разблокировать и получить накопленные выплаты можно в любом ближайшем отделении "Ощадбанка" или сервисном центре ПФУ при наличии паспорта и налогового номера.

Напомним, что начисление пенсий происходит ежемесячно с 4-го по 25-е число. Однако четкой даты не установлено. В частности, все зависит еще и от способа получения выплат.