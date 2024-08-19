Кто может не платить за электроэнергию и что об этом надо знать

Если не платить за электроэнергию, потребителя могут отключить от сети. Однако это правило не распространяется на определенные категории граждан.

Кто останется со светом, несмотря на долги

Правительство приняло решение, что зимой электроэнергию не будут отключать для уязвимых категорий населения, в частности для малообеспеченных лиц.

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Для поддержки этих граждан в своевременной оплате коммунальных услуг правительство утвердило ряд мер.

Например, лица из уязвимых категорий имеют право на обслуживание без очереди и приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, они могут получать бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.

Важно! Чтобы облегчить процесс погашения задолженности, эти граждане могут заключить соглашение о пересмотре условий оплаты, при этом пеня за просрочку начисляться не будет.

Итак, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:

семьи, которые воспитывают более трех приемных детей;

содержатели детских домов семейного типа;

жители квартир, где есть лицо, зависящее от электрических медицинских приборов;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью І или ІІ группы;

люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.

Графики отключений возвращаются

Из-за жаркой погоды в Украине возросло потребление электроэнергии, что привело к необходимости вернуть графики отключений света.

В понедельник, 19 августа, отключения электроэнергии планируются на вечер. Изначально сообщалось, что графики будут действовать с 17:00 до 21:00, но ДТЭК сообщил, что отключения начнутся на час позже – с 18:00 до 21:30.

При этом предприятия критической инфраструктуры, а также предприятия, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением, останутся со светом.

Обратите внимание! Энергетики также призывают украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.