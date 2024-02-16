Платить за коммуналку не нужно: какие пенсионеры могут получить 100% скидку

Некоторые из пенсионеров в Украине могут не оплачивать коммунальные услуги. Кроме того, за твердое или жидкое топливо тоже не придется платить. Впрочем получить такую скидку смогут не все пожилые люди.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Определенные категории пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату ЖКУ, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа.

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Речь идет о тех, кто работал по определенным специальностям, а также проживает в сельской местности.

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Что нужно, чтобы предоставили льготу

В то же время, что скидка не предоставляется членам семьи льготника.

Полная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг будет предоставляться только тем украинцам, которые имеют недостаточный уровень финансирования.

Как сообщают в Пенсионном фонде, льгота предоставляется при условии, когда среднемесячный доход семьи за предыдущие 6 месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев с месяца определения такого права,

– добавляют в ведомстве.

Документы, которые нужно иметь для оформления скидки: