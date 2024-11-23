Обмен изношенных валют: примут ли в банке разорванные банкноты

В Украине есть определенные Национальным банком требования по обмену валют. Поэтому изношенные или поврежденные валюты чаще всего отправляют на процедуру инкассо.

Как разделяют валюты для обмена

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ, самыми распространенными проблемами для граждан при обмене валюты являются признаки значительного износа или повреждения валюты, а также давний выпуск.

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Напоминаем! Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, соблюдения которых регулятор требует от всех уполномоченных учреждений.

В общем, валюты для обмена можно делить на три категории:

Настоящие банкноты – это те, которые принимаются к обмену без ограничений, если они незначительно изношены.

– это те, которые принимаются к обмену без ограничений, если они незначительно изношены. Значительно изношенные или поврежденные банкноты – те, которые подлежат приему через процедуру инкассо.

– те, которые подлежат приему через процедуру инкассо. Поддельные банкноты – те, которые изымаются кассирами и передаются в Нацбанк для экспертизы.

Кроме того, банки и финансовые учреждения не имеют права ограничивать обмен по номиналу или годом выпуска, если банкнота является настоящей.

Что такое инкассо Это получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет. То есть банк отправляет изношенные банкноты своего клиента в иностранное финансовое учреждение для обмена.

Какие банкноты относятся к изношенным

Согласно требованиям Инструкции банк (филиал, отделение) или небанковские финансовые учреждения принимают на инкассо от физических лиц такие валюты:

Банкноты иностранных государств, что приобрели во время обращения признаки износа, что не соответствуют требованиям – их уровень повреждения является существеннее того, что можно было бы отнести к незначительному повреждению, Банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа или повреждения:

разорванные или разрезанные на части, с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты), с измененным первоначальным цветом бумаги и / или изображений,

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты,

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах,

обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения),

имеют явные типографские недостатки,