Инвалидность по-новому: как ее оформить без МСЭК
В Украине планируют завершить реформу МСЭК до 1 января 2025 года. Однако, изменения в системе соцподдержки лиц с инвалидностью вызывают опасения относительно возможных потерь выплат для некоторых граждан.
Кто и как будет определять инвалидность вместо МСЭК
По словам адвоката Игоря Ясько в комментарии для 24 Канала, реформа предусматривает переход на цифровую модель оценки инвалидности.
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Экспертные комиссии будут проводить оценивание, а результаты включаются в индивидуальные реабилитационные программы. Предполагается мониторинг и повторные оценки для отслеживания изменений состояния здоровья и эффективности реабилитации. Результаты оценки будут добавляться в единые электронные системы здравоохранения и социальной сферы для координации между ведомствами.
До конца года планируется ликвидация областных и межрайонных МСЭК, а их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.
Минсоцполитики отмечает, что главным изменением станет определение инвалидности на основе выводов мультидисциплинарных команд с применением цифровых технологий.
Что изменит ликвидация МСЭК
Основные аспекты законопроекта включают:
- Оценка работоспособности, что будет определять способность человека вернуться к работе и зарабатывать.
- Внедрение пошагового алгоритма сопровождения от реабилитации до трудоустройства.
- Реабилитация с поддержкой физического, психического здоровья и профессиональных навыков.
- Оплачиваемая реабилитация продолжительностью до года.
- Повышенная страховая выплата во время реабилитации (больничный типа Б) до 70-100% средней зарплаты.
- Сохранение рабочего места для тех, у кого длительное восстановление, более 4 месяцев.
- Возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации с сохранением больничных выплат.
Важно! Если после реабилитации человек сможет работать и обеспечивать себя, государство будет оказывать максимальную поддержку в виде бесплатных лекарств, реабилитационных средств, социальных услуг, а также помогать с трудоустройством и обучением.