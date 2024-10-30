Кто и как будет определять инвалидность вместо МСЭК

По словам адвоката Игоря Ясько в комментарии для 24 Канала, реформа предусматривает переход на цифровую модель оценки инвалидности.

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Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Экспертные комиссии будут проводить оценивание, а результаты включаются в индивидуальные реабилитационные программы. Предполагается мониторинг и повторные оценки для отслеживания изменений состояния здоровья и эффективности реабилитации. Результаты оценки будут добавляться в единые электронные системы здравоохранения и социальной сферы для координации между ведомствами.

До конца года планируется ликвидация областных и межрайонных МСЭК, а их функции передадут кластерным и надкластерным больницам.

Минсоцполитики отмечает, что главным изменением станет определение инвалидности на основе выводов мультидисциплинарных команд с применением цифровых технологий.

Что изменит ликвидация МСЭК

Основные аспекты законопроекта включают:

Оценка работоспособности, что будет определять способность человека вернуться к работе и зарабатывать.

Внедрение пошагового алгоритма сопровождения от реабилитации до трудоустройства.

Реабилитация с поддержкой физического, психического здоровья и профессиональных навыков.

Оплачиваемая реабилитация продолжительностью до года.

Повышенная страховая выплата во время реабилитации (больничный типа Б) до 70-100% средней зарплаты.

Сохранение рабочего места для тех, у кого длительное восстановление, более 4 месяцев.

Возможность частичной работы во время амбулаторной реабилитации с сохранением больничных выплат.

Важно! Если после реабилитации человек сможет работать и обеспечивать себя, государство будет оказывать максимальную поддержку в виде бесплатных лекарств, реабилитационных средств, социальных услуг, а также помогать с трудоустройством и обучением.