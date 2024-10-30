Хто і як визначатиме інвалідність замість МСЕК

За словами адвоката Ігоря Яська в коментарі для 24 Каналу, реформа передбачає перехід на цифрову модель оцінки інвалідності.

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Ігор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner Експертні комісії проводитимуть оцінювання, а результати включаються до індивідуальних реабілітаційних програм. Передбачається моніторинг та повторні оцінки для відстеження змін стану здоров'я та ефективності реабілітації. Результати оцінки будуть додаватися до єдиних електронних систем охорони здоров'я та соціальної сфери для координації між відомствами.

До кінця року планується ліквідація обласних і міжрайонних МСЕК, а їх функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Мінсоцполітики зазначає, що головною зміною стане визначення інвалідності на основі висновків мультидисциплінарних команд із застосуванням цифрових технологій.

Що змінить ліквідація МСЕК

Основні аспекти законопроєкту включають:

Оцінка працездатності, що визначатиме здатність людини повернутися до роботи та заробляти.

Впровадження покрокового алгоритму супроводу від реабілітації до працевлаштування.

Реабілітація з підтримкою фізичного, психічного здоров'я та професійних навичок.

Оплачувана реабілітація тривалістю до року.

Підвищена страхова виплата під час реабілітації (лікарняний типу Б) до 70-100% середньої зарплати.

Збереження робочого місця для тих, у кого тривале відновлення, понад 4 місяці.

Можливість часткової роботи під час амбулаторної реабілітації зі збереженням лікарняних виплат.

Важливо! Якщо після реабілітації людина зможе працювати та забезпечувати себе, держава надаватиме максимальну підтримку у вигляді безкоштовних ліків, реабілітаційних засобів, соціальних послуг, а також допомагатиме з працевлаштуванням і навчанням.