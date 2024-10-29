Що змінить програма єПотенціал

Основна зміна – замість МСЕК інвалідність визначатиметься за висновками мультидисциплінарних команд із використанням цифрових технологій, передає 24 Канал.

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Також для призначення підтримки буде проводитися оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи й отримувати дохід.

Для людей, які втратили працездатність через значні проблеми зі здоров'ям, страхові виплати будуть збільшені.

Зауважте! Крім того, законопроєкт продовжує захист від звільнення через непрацездатність, дозволяючи оплачуване відновлення та реабілітацію протягом понад року.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Маємо змінити систему соціального страхування таким чином, щоб кожна людина, яка зіткнулася з хворобою чи травмою, мала реальний шанс повернутися до активного життя, стати самостійною. Держава не просто компенсуватиме втрати через непрацездатність, ми змінюємо систему, щоб людина, яка зіштовхнулась з труднощами, пов'язаними зі здоров'ям, могла відновила свій потенціал.

Які ще зміни будуть

Серед ключових нововведень законопроєкту:

Введення покрокового алгоритму для супроводу людини від реабілітації до працевлаштування.

Реабілітація включатиме відновлення фізичного та психічного здоров'я і професійних навичок.

Оплачувана реабілітація триватиме довше — до року.

Підвищена страхова виплата під час реабілітації становитиме 70–100% від середньої зарплати.

Для людей із тривалим процесом відновлення робоче місце зберігатиметься понад 4 місяці.

При амбулаторній реабілітації можлива часткова робота зі збереженням лікарняних виплат.

Статуси інвалідності та працездатності будуть розмежовані.

Водночас статус інвалідності визначатиметься за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів і залишиться без змін.

Зауважте! Оцінка працездатності проводитиметься дистанційно та анонімно після реабілітації. Залежно від ступеня працездатності, людина отримуватиме підтримку і щомісячні страхові виплати. У разі повної втрати працездатності держава надаватиме щомісячну фінансову підтримку для гідного життя.

Реформа також включає впровадження електронного кейс-менеджменту, який об'єднає соціальні та медичні дані, зробивши підтримку більш прозорою, швидкою і зручною, зменшивши бюрократію.