Оформление пенсии: когда начинать и что нужно подготовить

Чем ближе украинцы подходят к пенсионному возрасту, тем больше у них возникает вопросов по оформлению пенсии. Когда стоит начинать этим заниматься и что нужно подготовить, читайте дальше.

Когда нужно обращаться за пенсией

Лицо имеет три месяца для подачи документов, и если обратиться в этот период, то пенсию начислят со дня достижения 60-летия, сообщает издание "На пенсии".

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Впрочем, если вам еще не исполнилось 60, стоит подать заявление после нового года. Это позволит учесть среднюю зарплату за последние три года и получить более высокую пенсию, поскольку ее начислят со дня рождения.

Интересно! По данным Пенсионного фонда, пенсии в октябре выросли на 8,7%, и теперь равна 5 851,86 гривны.

Впрочем, правительство определило минимальные требования к страховому стажу в зависимости от возраста. В 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь:

31 год стажа для выхода в 60 лет;

21 год стажа для выхода в 63 года;

15 лет стажа для выхода в 65 лет.

Обратите внимание! В 2025 году требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года изменятся, а для 65 лет останутся неизменными.