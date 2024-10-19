Коли потрібно звертатися по пенсію

Особа має три місяці для подання документів, і якщо звернутися в цей період, то пенсію нарахують з дня досягнення 60-річчя, повідомляє видання "На пенсії".

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Втім, якщо вам ще не виповнилося 60, варто подати заяву після нового року. Це дозволить врахувати середню зарплату за останні три роки та отримати вищу пенсію, оскільки її нарахують з дня народження.

Цікаво! За даними Пенсійного фонду, пенсії у жовтні зросли на 8,7%, і тепер дорівнює 5 851,86 гривні.

Втім, уряд визначив мінімальні вимоги до страхового стажу залежно від віку. У 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати:

31 рік стажу для виходу у 60 років;

21 рік стажу для виходу у 63 роки;

15 років стажу для виходу у 65 років.

Зауважте! У 2025 році вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зміняться, а для 65 років залишаться незмінними.