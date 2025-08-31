Как безработным женщинам получить пособие по беременности и родам
- Размер пособия безработным женщинам в связи с беременностью и родами составляет 3 600 гривен для застрахованных лиц и 1 500 гривен для лиц без страхового стажа, с минимальной выплатой 757 гривен в месяц.
Продолжительность выплат варьируется от 126 до 180 календарных дней в зависимости от обстоятельств, включая осложненные роды и статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
Женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной помощи в связи с беременностью и родами. Каков его размер, читайте далее.
Какой размер пособия безработным женщинам в связи с беременностью и родами?
Размер выплат зависит от наличия страхового стажа и определяется как 100% минимального пособия по безработице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. А именно:
- 3 600 гривен для женщин, которые имели статус застрахованных лиц;
- 1 500 гривен для лиц без страхового стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины.
Важно! Предусмотрен и гарантированный минимум, ниже которого выплаты не могут назначаться: 757 гривен в месяц (25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
На какие сроки назначают пособие по беременности и родам?
Продолжительность выплат зависит от обстоятельств:
- 126 календарных дней – стандартный отпуск (70 дней до родов и 56 после);
- 140 календарных дней – в случае осложненных родов (70 до и 70 после, подтверждается медицинской справкой);
- 180 календарных дней – для женщин 1 – 3 категории, пострадавших от Чернобыльской катастрофы (90 дней до родов и 90 после).
Какие документы нужны для назначения пособия?
Для назначения пособия необходимо подать:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- заявление с выбранным способом получения выплат (банковские реквизиты или почтовое отделение);
- информацию о номере медицинского заключения в электронной системе здравоохранения (категория "Беременность и роды");
- справку из центра занятости о регистрации в качестве безработного;
- удостоверение пострадавшей от Чернобыльской катастрофы (при наличии).
Какие действуют выплаты при рождении ребенка: коротко о главном
В 2025 году государственная помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен: из них 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальные предоставляется ежемесячно по равным частям в течение 36 месяцев.
Начиная с 2026 года, размер единовременной выплаты возрастет до 50 000 гривен, кроме того, вводятся новые ежемесячные выплаты до 7 000 гривен для родителей, которые ухаживают за ребенком до одного года.