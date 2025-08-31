Укр Рус
31 августа, 18:02
Как безработным женщинам получить пособие по беременности и родам

Екатерина Добровольская
  • Размер пособия безработным женщинам в связи с беременностью и родами составляет 3 600 гривен для застрахованных лиц и 1 500 гривен для лиц без страхового стажа, с минимальной выплатой 757 гривен в месяц.

  • Продолжительность выплат варьируется от 126 до 180 календарных дней в зависимости от обстоятельств, включая осложненные роды и статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

     

Женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные, имеют право на получение государственной помощи в связи с беременностью и родами. Каков его размер, читайте далее.

Какой размер пособия безработным женщинам в связи с беременностью и родами?

Размер выплат зависит от наличия страхового стажа и определяется как 100% минимального пособия по безработице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. А именно:

  • 3 600 гривен для женщин, которые имели статус застрахованных лиц;
  • 1 500 гривен для лиц без страхового стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Важно! Предусмотрен и гарантированный минимум, ниже которого выплаты не могут назначаться: 757 гривен в месяц (25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

На какие сроки назначают пособие по беременности и родам?

Продолжительность выплат зависит от обстоятельств:

  • 126 календарных дней – стандартный отпуск (70 дней до родов и 56 после);
  • 140 календарных дней – в случае осложненных родов (70 до и 70 после, подтверждается медицинской справкой);
  • 180 календарных дней – для женщин 1 – 3 категории, пострадавших от Чернобыльской катастрофы (90 дней до родов и 90 после).

Какие документы нужны для назначения пособия?

Для назначения пособия необходимо подать:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление с выбранным способом получения выплат (банковские реквизиты или почтовое отделение);
  • информацию о номере медицинского заключения в электронной системе здравоохранения (категория "Беременность и роды");
  • справку из центра занятости о регистрации в качестве безработного;
  • удостоверение пострадавшей от Чернобыльской катастрофы (при наличии).

Какие действуют выплаты при рождении ребенка: коротко о главном

  • В 2025 году государственная помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен: из них 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальные предоставляется ежемесячно по равным частям в течение 36 месяцев.

  • Начиная с 2026 года, размер единовременной выплаты возрастет до 50 000 гривен, кроме того, вводятся новые ежемесячные выплаты до 7 000 гривен для родителей, которые ухаживают за ребенком до одного года.