Какой размер пособия безработным женщинам в связи с беременностью и родами?

Размер выплат зависит от наличия страхового стажа и определяется как 100% минимального пособия по безработице, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. А именно:

3 600 гривен для женщин, которые имели статус застрахованных лиц;

1 500 гривен для лиц без страхового стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины.

Важно! Предусмотрен и гарантированный минимум, ниже которого выплаты не могут назначаться: 757 гривен в месяц (25% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

На какие сроки назначают пособие по беременности и родам?

Продолжительность выплат зависит от обстоятельств:

126 календарных дней – стандартный отпуск (70 дней до родов и 56 после);

140 календарных дней – в случае осложненных родов (70 до и 70 после, подтверждается медицинской справкой);

180 календарных дней – для женщин 1 – 3 категории, пострадавших от Чернобыльской катастрофы (90 дней до родов и 90 после).

Какие документы нужны для назначения пособия?

Для назначения пособия необходимо подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявление с выбранным способом получения выплат (банковские реквизиты или почтовое отделение);

информацию о номере медицинского заключения в электронной системе здравоохранения (категория "Беременность и роды");

справку из центра занятости о регистрации в качестве безработного;

удостоверение пострадавшей от Чернобыльской катастрофы (при наличии).

