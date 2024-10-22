Как оформить субсидию по упрощенной схеме: инструкция от ПФУ
Источник:ПФУ
Сейчас украинцы могут оформить субсидию на новый отопительный сезон по упрощенной схеме. При этом, подавать документы можно как онлайн, так и офлайн.
Какие документы нужны для оформления субсидии
Как сообщает ПФУ, сейчас, чтобы подать документы на оформление субсидии, нужно лишь предоставить заявление и декларацию по установленным формам.
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В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительные данные. Речь идет о таких документах:
- договор аренды (если на субсидию претендует арендатор);
- справка о статусе ВПЛ;
- копия договора о реструктуризации задолженности (если имеются долги за ЖКУ и заключен соответствующий договор);
- объяснение о наличии определенных доходов в письменной форме и тому подобное.
Чтобы подать документы нужно:
- обратиться в отделение ПФУ;
- отправить документы в адрес Пенсионного фонда по почте.
В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Подать документы онлайн можно через портал электронных услуг ПФУ.