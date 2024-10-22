Как оформить субсидию по упрощенной схеме: инструкция от ПФУ

Сейчас украинцы могут оформить субсидию на новый отопительный сезон по упрощенной схеме. При этом, подавать документы можно как онлайн, так и офлайн.

Какие документы нужны для оформления субсидии

Как сообщает ПФУ, сейчас, чтобы подать документы на оформление субсидии, нужно лишь предоставить заявление и декларацию по установленным формам.

Читайте также Какими будут тарифы на жилищно-коммунальные услуги этой зимой

В некоторых случаях необходимо предоставить дополнительные данные. Речь идет о таких документах:

договор аренды (если на субсидию претендует арендатор);

справка о статусе ВПЛ;

копия договора о реструктуризации задолженности (если имеются долги за ЖКУ и заключен соответствующий договор);

объяснение о наличии определенных доходов в письменной форме и тому подобное.

Чтобы подать документы нужно:

обратиться в отделение ПФУ;

отправить документы в адрес Пенсионного фонда по почте.

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Подать документы онлайн можно через портал электронных услуг ПФУ.