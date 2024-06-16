Субсидия в "один клик": в ПФУ объяснили как подать онлайн заявку

В ПФУ объяснили. как подать онлайн заявку на субсидию онлайн. Сейчас это может сделать каждый, не выходя из дома.

Обратиться за субсидией стало проще

Украина уже год проводит экспериментальный проект, который делает процедуру получения жилищной субсидии проще. Согласно этому проекту, для получения жилищной субсидии достаточно подать упрощенное заявление с помощью только "одного клика".

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При этом, само заявление можно подать в двух формах:

электронно – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія";

– через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія"; бумажно – обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

Алгоритм подачи заявки на субсидию

Оформить заявку на получение жилищной субсидии "в один клик" с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом: