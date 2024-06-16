Субсидия в "один клик": в ПФУ объяснили как подать онлайн заявку
16 июня 2024, 15:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
В ПФУ объяснили. как подать онлайн заявку на субсидию онлайн. Сейчас это может сделать каждый, не выходя из дома.
Обратиться за субсидией стало проще
Украина уже год проводит экспериментальный проект, который делает процедуру получения жилищной субсидии проще. Согласно этому проекту, для получения жилищной субсидии достаточно подать упрощенное заявление с помощью только "одного клика".
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При этом, само заявление можно подать в двух формах:
- электронно – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія";
- бумажно – обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.
Алгоритм подачи заявки на субсидию
Оформить заявку на получение жилищной субсидии "в один клик" с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:
- Заходим на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
- в своем личном кабинете на панели слева переходим в раздел "Коммуникации с ПФУ". Здесь выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- После этого в окне нажимайте кнопку "Продолжить". В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
- Далее заполняем онлайн-форму заявления, указывая общую информацию о лице, которая подает заявление, указываем реквизиты банковского счета (в формате IВАN) и добавляем информацию о членах домохозяйства. Если необходимо, можем добавить сканированные копии документов, которые подтверждают право на назначение субсидии.
- После этого отмечаем согласие на обработку персональных данных, выбираем способ получения решения и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
- Проверяем данные заявления и отправляем его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".