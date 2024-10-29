Почти 100 тысяч украинцев смогут получить помощь от ООН зимой
Источник:Минсоцполитики
Украина и УВКБ ООН подписали совместный меморандум о предоставлении специальных выплат некоторым украинцам. Речь идет о тех домохозяйствах, которые нуждаются в твердом топливе.
Кто сможет получить помощь от ООН
Выплаты на твердое топливо должны осуществляться в зимний период, чтобы украинцы имели возможность обеспечить свои дома теплом. Как сообщает Минсоцполитики, такую помощь получат 92 тысячи домохозяйств.
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Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины, или угля: такая помощь чрезвычайно важна для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.
Перед этим, 15 октября правительство утвердило Постановление об обеспечении граждан имеющих льготы и жилищные субсидии, возможностью получить большие выплаты, чтобы приобрести твердое бытовое топливо. Это решение поможет почти 500 тысячам домохозяйств.
Программа направлена на поддержку домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному отоплению и не используют газ или электроэнергию для обогрева помещений. Размер выплат будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от уровня доходов домохозяйств,
– говорится в сообщении министерства.
Финансирование этой инициативы будет происходить из следующих источников:
- средства партнеров;
- госбюджет.