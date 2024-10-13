Как погасить задолженность за коммунальные услуги

Если у вас возникла задолженность за жилищно-коммунальные услуги, надо по возможности быстро ее погасить. Другой вариант – обратиться к поставщику для возможного заключения договора о реструктуризации долга.

Как погасить долги

Если не погасить долг, поставщик может инициировать судебное взыскание долга, что может привести к дополнительным трудностям. Об этом рассказала в комментарии 24 Каналу адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус.

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Согласно Закону Украины "О реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги", задолженность, накопившаяся до вступления в силу закона, может быть реструктуризирована на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня дохода граждан.

Для реструктуризации задолженности граждане заключают с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги,

– отмечает эксперт.

Во время действия договора реструктуризации потребители сохраняют право на субсидии, а поставщики не могут обращаться в суд для принудительного взыскания долга.