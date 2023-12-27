Как отличается начисление пенсий по стажу для разных категорий пенсионеров

Есть определенные отличия в начислении пенсионных выплат в соответствии с трудовым стажем. Следует различать два аспекта трудового стажа: один касается требований к минимальной продолжительности стажа для права на пенсию вообще, а другой для получения пенсии конкретного размера.

Почему государство требует больше стажа

Раньше, чтобы выйти на пенсию, достаточно было 5 лет стажа. Затем эту планку подняли до 15 лет стажа, а с 2018 планку подняли до 25 лет стажа, и она продолжает расти.

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Во сколько сегодня можно выйти на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет , нужно иметь 30 лет стажа – это касается как мужчин, так и женщин. А чтобы выйти на пенсию на следующий год, нужно будет иметь 31 год стажа.

, нужно иметь 30 лет стажа – это касается как мужчин, так и женщин. А чтобы выйти на пенсию на следующий год, нужно будет иметь 31 год стажа. Сейчас даже те, кто имеет полный стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, не имеют гарантий начисления достойной пенсии.

Здесь прежде всего оскорбили будущих пенсионеров, потому что если раньше можно было выйти на пенсию и иметь пять лет стажа, то сегодня даже 30 лет стажа недостаточно. То есть человек в принципе не может иметь право на пенсию, тогда как в предыдущие годы люди спокойно вышли бы с более маленьким стажем.

— объясняет эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин.

Как стаж влияет на размер выплат

Чтобы иметь пенсию больше минимальной, нужно иметь полный трудовой стаж. Однако большинство людей, которые вышли на пенсию, не знали, что количество трудовых лет будет существенно влиять на размер выплат. Когда в 2011 году состоялась пенсионная реформа, старые пенсии не урезались и продолжают выплачиваться по старым правилам.

Лица, вышедшие на пенсию после 1 октября 2011 года, столкнулись с изменившимися условиями: требования к стажу выросли сразу на 10 лет. Это правило применяется как к минимальному размеру пенсии, так и к доплатам за стаж, превышающий норму.

Минимальная пенсия в Украине

Теперь учитывается стаж от 30 до 35 лет. Однако важно отметить, что в последние годы Кабинет Министров принимает дополнительные решения, влияющие на лиц с полным трудовым стажем.

Пенсия, превышающая минимальный размер, зависит от установленного законом прожиточного минимума. На сегодняшний день он составляет 2 093 гривны, а на следующий год запланировано увеличение до 2 361 гривны.

Для лиц с полным трудовым стажем существует дифференцированный подход в зависимости от возраста пенсионера. Так, пенсия может составлять 2760 гривен, 3000 гривен или даже 3120 гривен.

С марта текущего года была уменьшена несправедливость в отношении лиц старше 80 лет со стажем 20 и 25 лет, подтягивая их пенсии до 3 200 гривен. Этим шагом частично выровняли условия для пенсионеров всех возрастов.