Чому держава вимагає більше стажу

Раніше, щоб вийти на пенсію, достатньо було мати 5 років стажу. Потім цю планку підняли до 15 років стажу, а з 2018 року планку підняли до 25 років стажу, і вона продовжує зростати.

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У скільки сьогодні можна вийти на пенсію

Щоб вийти на пенсію в 60 років , треба мати 30 років стажу — це стосується як чоловіків, так і жінок. А щоб вийти на пенсію наступного року, треба буде мати 31 рік стажу.

, треба мати 30 років стажу — це стосується як чоловіків, так і жінок. А щоб вийти на пенсію наступного року, треба буде мати 31 рік стажу. Нині навіть ті, хто має повний стаж, — а це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, — не мають гарантій щодо нарахування гідної пенсії.

Тут насамперед образили майбутніх пенсіонерів, бо якщо раніше можна було вийти на пенсію і мати п'ять років стажу, то сьогодні навіть 30 років стажу недостатньо. Тобто людина в принципі не може мати право на пенсію, тоді як у попередні роки люди спокійно вийшли б із більш маленьким стажем,

— пояснює експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін.

Як стаж впливає на розмір виплат

Щоб мати пенсію, більшу за мінімальну, потрібно мати повний трудовий стаж. Однак більшість людей, які вийшли на пенсію, не знали, що кількість трудових років суттєво впливатиме на розмір виплат. Коли у 2011 році відбулася пенсійна реформа, то старі пенсії не урізалися і продовжують виплачуватись за старими правилами.

Особи, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року, зіткнулися зі зміненими умовами: вимоги до стажу зросли відразу на 10 років. Це правило застосовується як до мінімального розміру пенсії, так і до доплат за стаж, що перевищує норму.

Важливо! Тепер враховується стаж від 30 до 35 років. Однак важливо відзначити, що в останні роки Кабінет Міністрів приймає додаткові рішення, які впливають на осіб з повним трудовим стажем.

Мінімальна пенсія в Україні

Пенсія, яка перевищує мінімальний розмір, залежить від встановленого законом прожиткового мінімуму. На сьогодні він становить 2 093 гривні, а на наступний рік заплановане збільшення до 2 361 гривні.

Для осіб з повним трудовим стажем існує диференційований підхід, залежно від віку пенсіонера. Так, пенсія може становити 2 760 гривень, 3 000 гривень або навіть 3 120 гривень.

Зверніть увагу! З березня поточного року було зменшено несправедливість щодо осіб старше 80 років зі стажем 20 та 25 років, підтягуючи їх пенсії до рівня 3 200 гривень. Цим кроком частково вирівняли умови для пенсіонерів різного віку.