Как пенсионеру законно отказаться от платы за доставку газа
- Пенсионеры обязаны платить за доставку газа, даже если не пользуются им.
- Единственный способ не платить за доставку – официально отсоединиться от газоснабжения через оператора сети.
Даже если пожилой человек совсем не пользуется газом, счет за его доставку все равно появится в платежке. Это вызывает справедливое возмущение среди украинцев. Но можно ли законно отказаться от этой оплаты, читайте дальше.
Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа
К сожалению, по действующим правилам, оплата за доставку начисляется всем, кто подключен к газовым сетям. Поэтому даже пенсионеры обязаны платить за доставку газа, сообщает 24 Канал.
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Поэтому даже если пенсионер не включал плиту ни разу, платежка все равно придет. А тариф определяется на основе прошлогоднего объема или минимального установленного лимита.
Например! Жители Киева платят 0,384 гривны за один кубический метр газа ежемесячно, тогда как в Одессе тариф составляет уже 1,308 гривны за кубический метр.
Как не платить за доставку газа
Единственный законный способ прекратить начисление – это официально отсоединиться от газоснабжения. Как это сделать:
- Прежде всего нужно обратиться к оператору газораспределительной сети с письменным заявлением о прекращении услуги.
- Далее дождаться технического выполнения работ: это может быть установка специальной заглушки или полное физическое отключение от трубы.
- Если газовая служба затягивает процесс или отказывает, тогда стоит обращаться с жалобой в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).