Ощадбанк предупреждает: как пенсионерам не потерять свои выплаты

Многих пенсионеров-ВПЛ интересует вопрос прохождения идентификации. Ведь согласно постановлению Кабинета Министров Украины, с 25 сентября в течение шести месяцев эти пенсионеры должны пройти такую процедуру.

Как не потерять пенсионные выплаты

Если физическая идентификация не пройдена, автоматической блокировки расходных операций "Ощадбанком" не происходит, но информация передается в ПФУ, сообщил председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов.

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Сергей Наумов председатель правления "Ощадбанка" Если физическая идентификация не пройдена, автоматическая блокировка расходных операций "Ощадом" не осуществляется, однако соответствующая информация передается в ПФУ. Кроме того, мы передаем в государственные органы информацию о счетах, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода. Вопрос прекращения или продолжения начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции Пенсионного фонда.

В то же время Наумов посоветовал пенсионерам, которые являются внутренне перемещенными лицами, придерживаться нескольких важных правил:

Своевременно проходить идентификацию. По крайней мере раз в полгода осуществлять операции с помощью основной платежной карты, привязанной к пенсионному счету. Это может быть снятие наличных или оплата товаров и услуг в торговых сетях.

Обратите внимание! Соблюдение этих рекомендаций поможет пенсионерам избежать задержек в выплатах и обеспечит непрерывный доступ к своим пенсионным средствам.