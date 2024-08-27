Как перейти на пенсию умершего мужа или жены

В Украине есть возможность получать пенсию своего умершего партнера, если он был кормильцем семьи. Впрочем, это не всегда выгоднее.

Кто может оформить пенсию умершего партнера

Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, в предоставлении этой пенсии может быть отказано. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца составляет 50% от пенсии умершего.

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Для получения такой пенсии необходимо соответствовать следующим условиям:

быть нетрудоспособным (если жена или муж является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; или если муж или жена умершего кормильца не работает и ухаживает за ребенком/детьми умершего до достижения им/ними 8 лет);

быть на иждивении умершего.

Какие документы нужны

Для оформления пенсии в связи с потерей кормильца нужно подать следующие документы:

Заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;

Паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Документ, подтверждающий место жительства заявителя;

Трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение умершего;

Документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;

Справка о составе семьи или свидетельство о браке;

Свидетельство о смерти умершего.

Обратите внимание! Жены военных могут получать от 30% до 70% от суммы денежного обеспечения умершего, но не менее 4 722 гривен.