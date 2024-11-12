Что делать, если задерживаются выплаты: инструкция для переселенцев

Часть переселенцев продолжает получать специальные выплаты. Эта помощь предоставляется в четко определенные сроки.

Что делать при задержке выплат

Причин для задержания выплат много. Однако чаще всего средства поступают не вовремя из-за технических сбоев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.

Читайте также Может быть хуже: украинцы беспокоятся из-за роста курса и увеличения цен

Ирина Верещук Вице-премьер-министр Украины Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительстве работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции , которая и решает такие проблемы. Очень многим уже смогли решить вопрос.

Переселенцы могут получить консультацию так:

по телефону

Украинцы могут позвонить на круглосуточную горячую линию Минсоцполитики по номеру 15-45.

Также гражданам предоставляется консультация в Офисе уполномоченного по вопросам ВПЛ. Номер горячей линии этого ведомства сейчас такой: 38(066) 813-62-39.

через электронную почту

Граждане могут написать в Минсоцполитики по такому электронному адресу: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Обратите внимание! Узнать информацию относительно своих выплат переселенцы также могут в ЦНАПе