Что делать, если задерживаются выплаты: инструкция для переселенцев
Часть переселенцев продолжает получать специальные выплаты. Эта помощь предоставляется в четко определенные сроки.
Что делать при задержке выплат
Причин для задержания выплат много. Однако чаще всего средства поступают не вовремя из-за технических сбоев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.
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Мы реагируем на любой формат обращений. В Правительстве работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифры, Минреинтеграции , которая и решает такие проблемы. Очень многим уже смогли решить вопрос.
Переселенцы могут получить консультацию так:
- по телефону
Украинцы могут позвонить на круглосуточную горячую линию Минсоцполитики по номеру 15-45.
Также гражданам предоставляется консультация в Офисе уполномоченного по вопросам ВПЛ. Номер горячей линии этого ведомства сейчас такой: 38(066) 813-62-39.
- через электронную почту
Граждане могут написать в Минсоцполитики по такому электронному адресу: zvernennya@mlsp.gov.ua.
Обратите внимание! Узнать информацию относительно своих выплат переселенцы также могут в ЦНАПе