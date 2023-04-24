Как подать показатели счетчиков холодной воды: пошаговая инструкция
Источник:Киевский городской совет
Показатели счетчиков на воду жители Киева могут подать несколько способов: через мобильное приложение, сайт, или мобильный телефон. Что будет, если не подать их вовремя и действующие тарифы, читайте дальше.
Как подать показатели счетчика
Чтобы представить показатели счетчиков через сайт, нужно нажать на кнопки "перевести показатели". Это можно сделать с помощью личного кабинета "Киевводоканал".
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Также можно подать показатели, воспользовавшись мобильными приложениями в Viber и Telegram, или
по телефону контакт-центра "Киевводоканала2 - (044) 202-02-02 и телефоном УК "ЦКС" - 247-40-40;
Нужно ли подавать показатели горячей воды
Киевгорсовету подчеркнули, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, поскольку они необходимы для формирования начислений за водоотвод.
Если вы покинули дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей "0", то есть те же, что и в прошлом месяце,
– объясняют там.