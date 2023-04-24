Як подати показники лічильника

Щоб подати показники лічильників через сайт, потрібно натиснути на кнопки "переказати показники". Це можна зробити за допомогою особистого кабінету "Київводоканал".

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Також можна подати показники, скориставшись мобільними додатками у Viber та Telegram, або

за телефоном контакт-центру "Київводоканалу2 – (044) 202-02-02 та телефоном КК "ЦКС" – 247-40-40;

Важливо! Якщо не передати вчасно показання лічильників, то нарахування буде здійснено за середніми показаннями ваших лічильників за попередні три місяці. Також якщо не передавати дані тривалий час, це може призвести до невірних нарахувань за спожиту воду.

Чи потрібно подавати показники гарячої води

Київміськраді підкреслили, що показання лічильників гарячої води також необхідно передавати, оскільки вони потрібні для формування нарахувань за водовідведення.

Якщо ви залишили домівку та не користуєтесь водою, все одно необхідно подавати показники з різницею "0", тобто ті ж, що й минулого місяця,

– пояснюють там.

Зверніть увагу! У разі пошкодження або руйнування житла нарахування за цими адресами припиняються, тож власникам таких помешкань передавати показники не потрібно.