Как подать показатели счетчика

Чтобы представить показатели счетчиков через сайт, нужно нажать на кнопки "перевести показатели". Это можно сделать с помощью личного кабинета "Киевводоканал".

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Также можно подать показатели, воспользовавшись мобильными приложениями в Viber и Telegram, или
по телефону контакт-центра "Киевводоканала2 - (044) 202-02-02 и телефоном УК "ЦКС" - 247-40-40;

Нужно ли подавать показатели горячей воды

Киевгорсовету подчеркнули, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, поскольку они необходимы для формирования начислений за водоотвод.

Если вы покинули дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей "0", то есть те же, что и в прошлом месяце,
– объясняют там.