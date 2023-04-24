Как подать показатели счетчика

Чтобы представить показатели счетчиков через сайт, нужно нажать на кнопки "перевести показатели". Это можно сделать с помощью личного кабинета "Киевводоканал".

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Также можно подать показатели, воспользовавшись мобильными приложениями в Viber и Telegram, или

по телефону контакт-центра "Киевводоканала2 - (044) 202-02-02 и телефоном УК "ЦКС" - 247-40-40;

Важно! Если не передать своевременно показания счетчиков, то начисление будет произведено по средним показаниям ваших счетчиков за предыдущие три месяца. Также если не передавать данные длительно, это может привести к неверным начислениям за потребленную воду.

Нужно ли подавать показатели горячей воды

Киевгорсовету подчеркнули, что показания счетчиков горячей воды также необходимо передавать, поскольку они необходимы для формирования начислений за водоотвод.

Если вы покинули дом и не пользуетесь водой, все равно необходимо подавать показатели с разницей "0", то есть те же, что и в прошлом месяце,

– объясняют там.

Обратите внимание! В случае повреждения или разрушения жилья начисления по этим адресам прекращаются, поэтому владельцам таких помещений передавать показатели не нужно.