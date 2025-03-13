Лимиты на карточные переводы снизятся: что делать

С февраля 2025 года в Украине введен лимит на карточные переводы - не более 150 тысяч гривен в месяц для средств с неподтвержденным происхождением. С 1 июня этот порог снизится до 100 тысяч гривен.

Клиенты пытаются обойти лимиты

После введения новых правил банки зафиксировали изменения в поведении клиентов, рассказывает заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская, передает 24 Канал.

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Часть пользователей пытается обойти ограничения, открывая дополнительные счета в других банках или переводя средства через IBAN. Другие же, наоборот, стали осторожнее с повседневными переводами, в частности на карты друзьям и родственникам.

По ее словам, в первые дни февраля объем карточных переводов уменьшился на 18%, а их количество – на 12%. Однако уже в середине месяца рынок постепенно стабилизировался, и ожидается умеренный рост в марте-апреле на уровне 1-3%.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно "начальный период" после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы с незаконной целью.

Анна Довгальская отметила, что большинство ведущих банков уже давно применяют рискоориентированный подход к оценке клиентов, поэтому после введения новых правил 1 февраля существенного роста количества высокорисковых клиентов не зафиксировано.

Как подготовиться к лимитам на карточные переводы

Заранее подготовьте документы, подтверждающие доходы: справки ОК-5 и ОК-7, декларации, выписки о зарплате, зачисления от госорганов, подтверждение волонтерской деятельности и т.д. В случае необходимости банк сможет на этом основании повысить лимит.

Упорядочьте счета – не открывайте лишних, а лучше закройте неработающие или пустые.

Настройте автоматические платежи в банковских приложениях для регулярных расходов – коммунальных услуг, подписок и тому подобное.