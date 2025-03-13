Клієнти намагаються обійти ліміти

Після запровадження нових правил банки зафіксували зміни в поведінці клієнтів, розповідає заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська, передає 24 Канал.

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Частина користувачів намагається обійти обмеження, відкриваючи додаткові рахунки в інших банках або переказуючи кошти через IBAN. Інші ж, навпаки, стали обережнішими з повсякденними переказами, зокрема на картки друзям і родичам.

За її словами, у перші дні лютого обсяг карткових переказів зменшився на 18%, а їхня кількість – на 12%. Проте вже в середині місяця ринок поступово стабілізувався, і очікується помірне зростання в березні-квітні на рівні 1-3%.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Ми відстежуємо тенденції та аналізуємо вплив нових правил на поведінку клієнтів. Зазвичай "початковий період" після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів, але протягом 2-3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою.

Анна Довгальська зауважила, що більшість провідних банків уже давно застосовують ризикоорієнтований підхід до оцінки клієнтів, тому після введення нових правил 1 лютого істотного зростання кількості високоризикових клієнтів не зафіксовано.

Як підготуватися до лімітів на карткові перекази

Заздалегідь підготуйте документи, що підтверджують доходи: довідки ОК-5 та ОК-7, декларації, виписки про зарплату, зарахування від держорганів, підтвердження волонтерської діяльності тощо. У разі потреби банк зможе на цій підставі підвищити ліміт.

Упорядкуйте рахунки – не відкривайте зайвих, а краще закрийте непрацюючі чи порожні.

Налаштуйте автоматичні платежі у банківських додатках для регулярних витрат – комунальних послуг, підписок тощо.