Будет ли доллар по 42 гривны с 1 октября
Валютные торги на межбанке в начале прошлой недели проходили очень оживленно. На фоне повышенного спроса на валюту в понедельник котировки удерживались вблизи максимумов, зафиксированных в июле.
Что происходило на валютном рынке в конце сентября
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе регулятор усилил присутствие на рынке. При этом, дальнейшего роста курса так и не произошло.
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Во второй половине дня вторника, когда потенциал повышенного спроса был исчерпан, котировки начали снижаться, что вызвало ощутимое усиление предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и ускорило падение котировок. Поэтому в следующие несколько дней они опустились с максимумов начала недели на уровне 41,45 до 41,14 гривны за доллар.
Золотько уточняет, что синхронно с межбанком двигался и наличный рынок. В начале прошлой недели стоимость доллара здесь составляла около 41,70 гривны за доллар.
Уже в середине недели валюта подешевела до 41,45 – 41,50 гривны за доллар. Кстати, из-за снижения стоимости валюты, а также фактор конца месяца статистика регулятора зафиксировала умеренное уменьшение объема чистой покупки валюты населением,
– отмечает банкир.
Обратите внимание! Сократился на 70 миллионов долларов до 756 миллионов долларов объем интервенций НБУ на межбанке.
Что будет с валютным рынком в начале октября
Как отмечает Золотько, на этой неделе вероятен обратный курсовой тренд во всех сегментах рынка. В частности, этому будет способствовать переходная дата и массированные выплаты зарплат украинцам. Во второй половине этой недели усиление спроса можно ожидать из-за погашения ранее размещенных выпусков долгосрочных ОВГЗ и выплату купона по нескольким выпускам гособлигаций.
По моим оценкам, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,90 гривны за доллар,
– уточняет банкир.
Золотько считает, что котировки на межбанке, а вместе с ними и стоимость наличного доллара умеренно возрастут. Регулятор продолжит придерживаться стратегии управляемой гибкости, покрывая структурный дефицит валюты, поэтому слишком резкого курсового движения ждать не стоит.