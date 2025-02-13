"Это прям последний поезд": Зеленский прокомментировал покупку реакторов в Болгарии для ХАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с болгарской стороной о сотрудничестве начались еще до начала полномасштабного вторжения. Речь идет о добавлении еще 2 блоков к Хмельницкой АЭС.

Сотрудничество Украины и Болгарии

Зеленский отметил, что болгарские коллеги дали четко понять необходимость реализации этого проекта как можно быстрее, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский Президент Украины У нас был последний шанс в этом месяце. После этого мы уверены, болгарская сторона не была бы заинтересована в сотрудничестве. Мы получали такие сигналы, поэтому это прям последний поезд.

Заметьте! Владимир Зеленский рассказал, что в результате этого сотрудничества Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе. Ее общая мощность достигнет 6,4 гигаватта.

Как будут усиливать Хмельницкую АЭС

Украинское правительство приняло решение о покупке атомных реакторов в Болгарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка. Нардеп отметил, что общие расходы для реализации этого проекта достигнут 1 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Как отмечает Железняк, речь идет именно о покупке реакторов, а не строительство дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС