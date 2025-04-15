Евро смещает доллар: как политика Трампа изменила валютный рынок

Политика Трампа повлияла на валютный рынок. В частности, об этом свидетельствует соотношение курса евро и доллара.

Что происходит на валютном рынке

Вероятно укрепление евро к доллару происходит именно на фоне политики Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Обратите внимание! По курсу ЕЦБ, 14 марта 1 евро стоил 1,089 доллара. За месяц эта валюта выросла на 4,5%. Сейчас 1 евро это примерно 1,138 доллара.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Трамп привнес значительную неопределенность в политическую и экономическую ситуацию в США, и это отразилось на валютном рынке. Происходит глобальное перетекание капитала, пересмотр роли США как "тихой гавани". Это, бесспорно, влияет на валютные курсы.

Фурса отмечает, что сейчас капитал перетекает из США в страны Европы. Считается, что именно на европейской территории более надежная и прогнозируемая юрисдикция для ведения бизнеса.

Это не временное явление. Евро укрепляется в долгосрочной перспективе, поскольку политика Трампа создает постоянную неопределенность,

– говорит Фурса.

Заметьте! В свою очередь, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук говорит, что доллар еще долгое время будет занимать доминирующую позицию. Однако процесс изменений, который был запущен – неотвратим.