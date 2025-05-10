Как переоформить пенсию, чтобы она стала больше
- Пенсионеры в Украине могут изменить вид пенсии пенсии на пенсию по потере кормильца в случае смерти супругов, если они проживали вместе до момента смерти, получая 50% пенсии умершего.
- Для перехода на новый вид пенсии нужно подать заявление в Пенсионный фонд Украины с соответствующими документами, такими как свидетельство о смерти кормильца и справка о совместном проживании.
Пенсионеры в Украине могут изменить вид пенсии, чтобы получать более высокую сумму. В частности, в случае смерти мужа или жены, один из супругов имеет право переоформить свою выплату и иметь пенсию по потере кормильца.
Какую пенсию можно получить в случае смерти супругов
Оформить пенсию возможно, если супруги проживало вместе до момента смерти, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В этом случае новый размер пенсии составит 50% пенсии по возрасту умершего. Также лица пенсионного возраста могут получать дополнительные ежемесячные выплаты:
- 300 гривен – после 70 лет;
- 456 гривен – после 75 лет;
- 579 гривен – после 80 лет.
Как оформить пенсию супругов
Чтобы перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, нужно подать заявление в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на такие выплаты:
свидетельство о смерти кормильца;
паспорт и идентификационный код заявителя;
документ, подтверждающий родственные отношения (свидетельство о браке);
справка о совместном проживании на момент смерти (при необходимости);
справка о размере пенсии умершего (если есть).
Пенсионный фонд рассмотрит заявление и сообщит о своем решении.