Какая должна быть зарплата, чтобы при 30 годах стажа пенсия не была менее 10 тысяч

Размер пенсии определяется с учетом совокупности факторов. Речь идет, в частности, о количестве стажа, который успел приобрести человек и его зарплате.

Какая зарплата должна быть для пенсии 10 тысяч

Чтобы расчет было провести проще, воспользуемся пенсионным калькулятором, сообщает 24 Канал.

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Мы рассмотрим ситуацию, где человек успел приобрести 30 лет страхового стажа. В 2025 году он сможет выйти на пенсию в 63 или 65 лет. Дело в том, что, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, приобретенного стажа недостаточно.

В этом году, чтобы выйти на пенсию нужно иметь:

для тех кто хочет выйти на пенсию в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;

– не менее 32 лет страхового стажа; у 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; у 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Если лицо приобрело 30 лет стажа и хочет иметь пенсию не менее 10 тысяч гривен, его зарплата должна быть минимум 25,8 тысячи – гривен.



Какая зарплата должна быть, чтобы пенсия была не менее 10 тысяч гривен при выходе на пенсию в 63 года / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет при таких обстоятельствах выйти на пенсию и иметь указанную выплату проще. Достаточно будет и зарплаты – 23,4 тысячи гривен.



Размер зарплаты для пенсии 10 тысяч гривен при выходе на пенсию в 65 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Напомним! Минимальные требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти ежегодно до 2028 года.