Как обеспечить себе высокую пенсию в Украине
Чтобы получать достойную пенсию в Украине, важно работать официально. Ведь пенсия в Украине зависит от того, сколько вы зарабатываете и сколько платите взносов в социальное страхование.
Что гарантирует высокую пенсию в Украине
В Украине размер пенсии зависит от нескольких ключевых факторов: продолжительности страхового стажа, уровня официальной зарплаты и пенсионных взносов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В то же время максимальная пенсионная выплата в Украине законодательно ограничена и составляет более 23 тысяч гривен. Для ее получения нужно иметь 35 лет стажа и ежемесячный доход в размере 67 457 гривен.
Заметьте! Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 13 547 гривен.
Таким образом, сейчас чтобы обеспечить себе высокую пенсию, следует учесть несколько ключевых аспектов:
- Официальная зарплата. Пенсия зависит от официального дохода, с которого уплачиваются взносы в Пенсионный фонд. Чем выше доход, тем больше взносов и тем выше пенсия.
- Страховой стаж. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь хотя бы 21 год стажа. Чем больше стаж, тем выше пенсионные выплаты.
- Добровольные накопления. Можно делать добровольные взносы через ПФУ, чтобы создать дополнительный финансовый резерв на старость.