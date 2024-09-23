Помощь на погребение: как получить две пенсии погибшего родственника
Источник:Действие
Украинцы могут получить помощь на погребение своего погибшего родственника. Она составляет несколько пенсий, которые поступят близким членам семьи.
Как получить 2 пенсии после смерти родственника
Родственник может получить помощь на погребение от государства в размере пенсии умершего лица на момент его смерти, написали в Дії.
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В случае смерти пенсионера, который получал пенсию в соответствии с указанным Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" членам его семьи или лицу, которое осуществило его погребение, выплачивается для этого помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц,
– сообщили в ведомстве.
Напомним! Если похороны организует государство, такую помощь не предоставляют.
Какие документы нужны
Чтобы получить деньги, надо обратиться в ПФУ и подать следующие документы:
- Заявление о выплате пособия на погребение;
- Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о смерти;
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение (приложение 14 к Инструкции по ведению Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 24 июля 2008 года № 1269/5, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 25 июля 2008 года под № 691/15382) или справку о смерти пенсионера;
- В случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.