Помощь на погребение: как получить две пенсии погибшего родственника

Украинцы могут получить помощь на погребение своего погибшего родственника. Она составляет несколько пенсий, которые поступят близким членам семьи.

Как получить 2 пенсии после смерти родственника

Родственник может получить помощь на погребение от государства в размере пенсии умершего лица на момент его смерти, написали в Дії.

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В случае смерти пенсионера, который получал пенсию в соответствии с указанным Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" членам его семьи или лицу, которое осуществило его погребение, выплачивается для этого помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц,

– сообщили в ведомстве.

Напомним! Если похороны организует государство, такую помощь не предоставляют.

Какие документы нужны

Чтобы получить деньги, надо обратиться в ПФУ и подать следующие документы: