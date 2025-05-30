Кому летом предоставят единоразовую доплату к пенсии

Некоторые украинские пенсионеры смогут получить специальную выплату ко Дню Независимости. Размер этой доплаты зависит от категории к которой принадлежит лицо.

Какой размер доплаты ко Дню Независимости

Выплаты должны осуществить до 24 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Украинцы смогут получить ко Дню Независимости:

3 100 гривен – предоставляется лицам с инвалидностью I группы, полученной вследствие войны;

2 900 гривен – лицам со II группой инвалидности;

2 700 гривен – лицам с III группой инвалидности.

Выплаты будут предоставляться и другим категориям лиц. В частности, тем, кто:

является лицом, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен;

имеет статус участника боевых действий – 1 000 гривен;

имеет статус участника войны, является бывшим узником концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания – 450 гривен.

Обратите внимание! Пенсионеры должны получить эту доплату автоматически – с августовской пенсией.