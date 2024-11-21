Как ветеранам подать упрощенное заявление на льготу по оплате коммунальных услуг
Некоторые украинцы могут получить льготу на оплату ЖКУ. Перечень этих лиц устанавливается законодательством.
Как действует упрощенная схема оформления льгот
Сейчас в Украине действует экспериментальный проект упрощенного оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги для ветеранов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Читайте также Украина теряет миллиарды из-за фейковых инвалидности: во сколько обходятся фальшивые пенсии
В период военного положения, в Украине продолжается экспериментальный проект, который упрощает ветеранам войны процедуру обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг: вместо двух отдельных заявлений по экспериментальному проекту подается одно упрощенное,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Речь идет о подаче ветеранами единого заявления о постановке на учет и предоставлении льгот.
Можно ли подать заявление на получение льгот дистанционно
Заявление на назначение льгот на оплату ЖКУ можно подать и по почте. В таком случае датой обращения устанавливается та, которую отметили на почтовом штемпеле.
Обратите внимание! Форму для заполнения упрощенного заявления вы можете найти по ссылке.