Пенсия как 2 минималки: при каких условиях предоставляется такая выплата
- Пенсия при зарплате 42 000 гривен и 30 годах стажа составляет примерно 16,3 тысячи гривен в 63 года.
- В 65 лет пенсия при этих условиях возрастет до 17,7 тысячи гривен.
На конечный размер пенсии влияет доход, который имело лицо. Также играет роль количество приобретенного стажа.
Какая будет пенсия при зарплате 42 000 гривен и 30 годах стажа
Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в этом году 30 лет стажа недостаточно, пишет 24 Канал.
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В то же время уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет, при таких условиях, стажа хватит. Стоит заметить, что выплата, в зависимости от возраста, будет разная.
Проведем расчет с учетом следующих условий:
- лицо успело приобрести 30 лет стажа;
- его зарплата – 42 тысячи гривен.
При таких обстоятельствах и выходе на пенсию в 63 года пенсия будет составлять ориентировочно – 16,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при зарплате более 40 тысяч и стаже 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет в таком случае выйти на пенсию выгоднее. Пенсия достигнет уже – 17,7 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при зарплате тысяча долларов и стаже минимум 30 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Все расчеты происходили с помощью пенсионного калькулятора.