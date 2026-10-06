Пенсия в размере 17 тысяч гривен: какой стаж и какую зарплату нужно иметь в 2026 году

Обеспечить себя достойную старость и высокие выплаты от государства вполне реально, если заранее знать правила игры. Однако для получения максимальных сумм придется выполнить несколько строгих условий, касающихся ваших доходов и стажа работы.

Что нужно для пенсии в 17 тысяч гривен

Чтобы в 2026 году выйти на заслуженный отдых с выплатой около 17 000 гривен, 60-летней женщине необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. При этом официальный доход за время трудовой деятельности должен составлять не менее 46 900 гривен в месяц, о чем свидетельствуют данные пенсионного калькулятора.

В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет 7 200 гривен, но около двух третей пенсионеров получают значительно меньше. Формула расчета ПФУ неумолима:

конечная сумма обычно не превышает 30% от вашей средней зарплаты;

она умножается на индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа.

То есть, чем выше "белая" зарплата и дольше стаж, тем больше будет выплата.

Какие требования к стажу действуют сейчас

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если человек выходит на пенсию в 63 года, требуется не менее 23 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Даже после назначения пенсии ее размер может увеличиваться благодаря предусмотренным законодательством доплатам. В частности, для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены надбавки за особые заслуги, а для людей со сверхнормативным страховым стажем – доплата за каждый полный год сверх установленной законом нормы.

Важно! Для пенсий, назначенных после октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. За каждый полный год такого стажа пенсия увеличивается на 1 % от ее рассчитанного размера, но не более чем на 1 % прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Напомним, что в 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Таким образом, максимальная доплата за один год сверхнормативного стажа составляет 25,95 гривны. За 10 лет сверхнормативного стажа это может дать до 259,50 гривен дополнительно к ежемесячной пенсии.