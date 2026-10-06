Що потрібно для пенсії у 17 тисяч гривень

Щоб у 2026 році вийти на заслужений відпочинок із виплатою близько 17 000 гривень, 60-річній жінці необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. При цьому її офіційний дохід протягом трудової діяльності має становити не менше 46 900 гривень на місяць, про що свідчать дані Пенсійного калькулятора.

Наразі середня пенсія в Україні становить 7 200 гривень, але близько двох третин пенсіонерів отримують значно менше. Формула розрахунку ПФУ невблаганна:

кінцева сума зазвичай не перевищує 30% від вашої середньої зарплати;

вона множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу.

Тобто чим вища "біла" зарплата і довший стаж, тим більшою буде виплата.

Які вимоги до стажу діють зараз

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина виходить на пенсію у 63 роки, необхідно щонайменше 23 роки стажу, а у 65 років – не менше 15 років.

Навіть після призначення пенсії її розмір може збільшуватися завдяки передбаченим законодавством доплатам. Зокрема, для окремих категорій пенсіонерів передбачені надбавки за особливі заслуги, а для людей із понаднормовим страховим стажем – доплата за кожен повний рік понад установлену законом норму.

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Важливо! Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок. За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від її обчисленого розміру, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Нагадаємо, що у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відтак максимальна доплата за один рік понаднормового стажу становить 25,95 гривні. За 10 років понаднормового стажу це може дати до 259,50 гривні додатково до щомісячної пенсії.