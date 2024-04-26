Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности в 2024 году

Лица с инвалидностью имеют право получить пенсионное удостоверение, дающее право пользоваться определенными льготами и в целом удостоверяющее инвалидность. Условия получения удостоверения практически не меняются.

Кто может получить удостоверение по инвалидности

Пенсионное удостоверение по инвалидности выступает как официальный документ, подтверждающий право на получение льгот, социальной поддержки и других гарантий.

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Это удостоверение выдается на имя лиц с инвалидностью, включая тех, кто с детства признан инвалидом, детей инвалидов, лиц без права на пенсию, а также тех, кому назначена государственная социальная помощь.

В пенсионном удостоверении с инвалидностью указываются:

ФИО лица;

дата рождения;

пол;

тип пенсии;

номер лицевого счета;

серия и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что указывается в удостоверении

Пенсионное удостоверение по инвалидности, которое является официальным документом для получения льгот и социальной поддержки, содержит следующую информацию:

Группа и подгруппа инвалидности лица;

Причина инвалидности, такая как заболевание, травма или врожденные пороки;

Нозологическая форма заболевания;

Срок действия статуса инвалидности.

Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности

Пенсионное удостоверение можно оформить в бумажной форме без ограничения срока действия, кроме случаев, когда пенсия назначается на определенный срок.

! Существует также возможность получить электронное пенсионное удостоверение, которое выпускается в формате платежной карты с максимальным сроком действия до трех лет, установленным банком.

Для удобства, можно активировать электронное отображение удостоверения через мобильное приложение Дія.