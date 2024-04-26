Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности в 2024 году
Лица с инвалидностью имеют право получить пенсионное удостоверение, дающее право пользоваться определенными льготами и в целом удостоверяющее инвалидность. Условия получения удостоверения практически не меняются.
Кто может получить удостоверение по инвалидности
Пенсионное удостоверение по инвалидности выступает как официальный документ, подтверждающий право на получение льгот, социальной поддержки и других гарантий.
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Это удостоверение выдается на имя лиц с инвалидностью, включая тех, кто с детства признан инвалидом, детей инвалидов, лиц без права на пенсию, а также тех, кому назначена государственная социальная помощь.
В пенсионном удостоверении с инвалидностью указываются:
- ФИО лица;
- дата рождения;
- пол;
- тип пенсии;
- номер лицевого счета;
- серия и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Что указывается в удостоверении
Пенсионное удостоверение по инвалидности, которое является официальным документом для получения льгот и социальной поддержки, содержит следующую информацию:
- Группа и подгруппа инвалидности лица;
- Причина инвалидности, такая как заболевание, травма или врожденные пороки;
- Нозологическая форма заболевания;
- Срок действия статуса инвалидности.
Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности
Пенсионное удостоверение можно оформить в бумажной форме без ограничения срока действия, кроме случаев, когда пенсия назначается на определенный срок.Кстати! Существует также возможность получить электронное пенсионное удостоверение, которое выпускается в формате платежной карты с максимальным сроком действия до трех лет, установленным банком.
Для удобства, можно активировать электронное отображение удостоверения через мобильное приложение Дія.