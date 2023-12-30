Почему некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги

30 декабря 2023, 13:01
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ПФУ

Некоторые украинцы пенсионного возраста могут иметь право на льготу для оплаты коммунальных услуг. Эта льгота включает 100% скидку на уплату счетов, однако предусматривает определенные критерии для ее получателей.

Получить скидку на полную стоимость коммунальных услуг могут пенсионеры, живущие в селе и работавшие ранее на определенных профессиях. Льгота предоставляется также на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

  • учителя,
  • медицинские и фармацевтические работники,
  • специалисты по защите растений,
  • работники музеев и библиотек,
  • работники культурных и образовательных учреждений
Важно ! Члены семьи таких людей не получают эту льготу.

 

Условия получения скидки на коммуналку

Одним из ключевых условий для получения этой льготы является то, что среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен превышать 3760 гривен — это размер, дающий право на налоговую социальную льготу.

К слову ! Льгота действует в течение двенадцати месяцев с момента признания права на нее. Для подачи заявления необходимо иметь документы, подтверждающие работу в сельской местности по определенным специальностям, например справку или записи в трудовой книжке.

После представления соответствующих документов, информация о получателях льгот вносится в специальный реестр. Те пенсионеры, которые уже зарегистрированы в качестве получателей льгот, должны подать заявление и документы, подтверждающие их проживание в селе, для продления получения льготы.

Как подать заявку

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

  • лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Действие".

 

Автор: Дарія Подвишенна