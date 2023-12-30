Почему некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги

Некоторые украинцы пенсионного возраста могут иметь право на льготу для оплаты коммунальных услуг. Эта льгота включает 100% скидку на уплату счетов, однако предусматривает определенные критерии для ее получателей.

Получить скидку на полную стоимость коммунальных услуг могут пенсионеры, живущие в селе и работавшие ранее на определенных профессиях. Льгота предоставляется также на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

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Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

учителя,

медицинские и фармацевтические работники,

специалисты по защите растений,

работники музеев и библиотек,

работники культурных и образовательных учреждений

! Члены семьи таких людей не получают эту льготу.

Условия получения скидки на коммуналку

Одним из ключевых условий для получения этой льготы является то, что среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен превышать 3760 гривен — это размер, дающий право на налоговую социальную льготу.

! Льгота действует в течение двенадцати месяцев с момента признания права на нее. Для подачи заявления необходимо иметь документы, подтверждающие работу в сельской местности по определенным специальностям, например справку или записи в трудовой книжке.

После представления соответствующих документов, информация о получателях льгот вносится в специальный реестр. Те пенсионеры, которые уже зарегистрированы в качестве получателей льгот, должны подать заявление и документы, подтверждающие их проживание в селе, для продления получения льготы.

Как подать заявку

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов: