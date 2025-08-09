Те пенсионеры, что выехали за границу из-за полномасштабного вторжения, могут рассчитывать на пенсию из Украины. Однако для этого нужно придерживаться некоторых правил.

Что нужно для того, чтобы получить украинскую пенсию за рубежом?

Известно, что на сегодня пенсионеры могут получать пенсионные выплаты в любом украинском банке или же благодаря международному почтовому переводу через Укрпочту, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

В то же время стоит помнить, что для получения украинской пенсии не учитывается страна, имеющая пенсионный договор с Украиной. Дело в том, что выплаты в этом случае начисляет именно Украина, а не страна, в которой находится пенсионер.

Что нужно делать пенсионерам для получения украинской пенсии за рубежом:

Проходить ежегодно идентификацию личности до 31 декабря, ведь если этого не сделать, то выплаты будут приостановлены пока пенсионер не пройдет проверку личности,

Пройти идентификацию можно 2 способами за рубежом – через вебпортал ПФУ или с помощью видеоконференцсвязи с представителем Фонда.

Обратите внимание! Те украинцы, достигшие пенсионного возраста уже после выезда за границу, могут оформить пенсию удаленно с помощью вебпортала ПФУ.

Как можно оформить украинскую пенсию за границей

Для этого придется придерживаться такого алгоритма действий: