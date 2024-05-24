Почему субсидия составляет 0 гривен

В расчете жилищная субсидия иногда может иметь нулевое значение, то есть составлять 0 гривен. Все потому, что размер за ЖКУ может не превышать размер обязательного платежа для семьи, который устанавливается индивидуально.

От чего зависит размер субсидии

Жилищная субсидия предоставляется членам домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также на расходы по управлению многоквартирным домом.

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Назначается субсидия при наличии разницы между стоимостью услуг в пределах социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства.

Для каждой семьи обязательный платеж определяется индивидуально. Он, в первую очередь, зависит от размера совокупного дохода всех членов домохозяйства, который вычисляют в расчете на одного человека.

По результатам расчета разница может иметь нулевое значение, или отрицательное. В таком случае субсидия будет составлять 0 гривен.

Для кого субсидия может вырасти

Это будет означать, что размеры сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа.

Как заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, для жителей Харьковщины, пострадавших от атак россиян, вырастет субсидия. Она будет поступать до конца неотапливаемого сезона, то есть по сентябрь этого года.

Наибольшую льготу получат те, кто вынужден искать альтернативные источники энергии в обесточенной части области.

Выросла субсидия из-за того, что на сегодня стоимость электроэнергии за киловатт-час составляет 2,64 гривны, а тот же объем, что производят с помощью дизеля, стоит аж 13,5 гривны. Таким образом, растет коммуналка.

Как объясняют в Минсоцполитики, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии для харьковчан увеличится со 106 до 530 гривен в месяц, а льготы с 74 до 370 гривен.