Передать "привет" незваным гостям: как помочь ВСУ и оставить авторскую надпись на мине

Тероборона Днепра совместно с военными положила начало новому проекту для заказа снарядов с персональной надписью. То есть, прислав донат на ВСУ, теперь можно передать личное "приветствие" врагу.

Как заказать надпись

Для того чтоб заказать сигну на мини, нужно внести благотворительный взнос в пользу ВСУ. Все полученные средства будут перечислены 232 батальону Днепра, который находится на Донецком направлении. В частности, планируется купить газовые обогреватели для воинов.

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Прайс на мины разного калибра:

мина 60мм – от 500 гривен;

мина 82мм – от 1000 гривен;

мина 120мм – от 1500 гривен;

тубус 60мм с рисунками – от 1500 гривен;

тубус 82мм с рисунками – от 1500 гривен.

Заказать личную надпись можно в форме на сайте проекта. Для выполнения заказа потребуется от одного до трех дней. После этого военные пришлют фото или видео вашей мины.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом сроков окончания войны. По его мнению, Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины под давлением украинской армии, внутрироссийских политических процессов и давлением дипломатии.