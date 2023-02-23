Як замовити напис

Для того, щоб замовити сигну на міні, потрібно зробити благодійний внесок на користь ЗСУ. Всі отримані кошти будуть перераховані 232 батальйону Дніпра, який знаходиться на Донецькому напрямку. Зокрема, планується придбати газові обігрівачі для воїнів.

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Прайс на міни різного калібру:

міна 60мм – від 500 гривень;

міна 82мм – від 1000 гривень;

міна 120мм – від 1500 гривень;

тубус 60мм з малюнками – від 1500 гривень;

тубус 82мм з малюнками – від 1500 гривень.

Замовити особистий напис можна у формі на сайті проєкту. На виконання замовлення знадобиться від одного до трьох днів. Після цього військові надішлють фото або відео вашої міни.

Нагадаємо, начальник ГУР ​Кирило Буданов поділився прогнозом щодо термінів закінчення війни. На його думку, Росія буде змушена вивести свої війська з території України під тиском української армії, внутрішньоросійських політичних процесів та під тиском дипломатії.