Что делать, если обнаружил фальшивую купюру

Бывает так, что у вас неожиданно может появиться купюра, которая напоминает фальшивую. Например, после расчета в транспорте или супермаркете. В таком случае вы можете самостоятельно ее проверить.

Как выявить поддельную банкноту

Современная украинская гривна имеет более 20 элементов защиты. Речь идет именно о купюрах нового образца, пишет 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".

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Как легко проверить деньги:

осмотрите их на свету;

потрогайте;

рассмотрите купюру под разными углами, чтобы увидеть элементы защиты.

Если после этой проверки банкнота еще кажется вам подозрительной, ее стоит передать на экспертизу в НБУ. Чтобы отдать купюру, можно обратиться в любой банк. Указанная экспертиза является бесплатной.

По результатам проверки возможны 2 ситуации:

если после проверки оказывается, что банкнота настоящая, ее передают владельцу;

а вот подделку изымают (без компенсации) и передают для выяснения обстоятельств Нацполиции.

Информацию об актуальных элементах защиты на валюте можно найти:

для долларов – на сайте Бюро гравировки и печати Министерства финансов США;

для евро – на сайте Европейского центрального банка.

Интересно! Еще в 2021 году НБУ запустил проект #АнатомияГривны с целью научить украинцев быстро идентифицировать фальшивые купюры.