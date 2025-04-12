Что делать, если обнаружил фальшивую купюру
- Современная украинская гривна имеет более 20 элементов защиты.
- Если банкнота кажется подозрительной, ее можно бесплатно передать на экспертизу в НБУ через любой банк.
Бывает так, что у вас неожиданно может появиться купюра, которая напоминает фальшивую. Например, после расчета в транспорте или супермаркете. В таком случае вы можете самостоятельно ее проверить.
Как выявить поддельную банкноту
Современная украинская гривна имеет более 20 элементов защиты. Речь идет именно о купюрах нового образца, пишет 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".
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Как легко проверить деньги:
- осмотрите их на свету;
- потрогайте;
- рассмотрите купюру под разными углами, чтобы увидеть элементы защиты.
Если после этой проверки банкнота еще кажется вам подозрительной, ее стоит передать на экспертизу в НБУ. Чтобы отдать купюру, можно обратиться в любой банк. Указанная экспертиза является бесплатной.
По результатам проверки возможны 2 ситуации:
- если после проверки оказывается, что банкнота настоящая, ее передают владельцу;
- а вот подделку изымают (без компенсации) и передают для выяснения обстоятельств Нацполиции.
Информацию об актуальных элементах защиты на валюте можно найти:
- для долларов – на сайте Бюро гравировки и печати Министерства финансов США;
- для евро – на сайте Европейского центрального банка.
Интересно! Еще в 2021 году НБУ запустил проект #АнатомияГривны с целью научить украинцев быстро идентифицировать фальшивые купюры.