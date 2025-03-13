Выиграет только Китай: США уже ощутили беспрецедентные последствия экономической политики Трампа

Пошлины, введенные Трампом, ухудшают экономическую ситуацию в США. В стране уже ощутимый рост инфляции, а недовольство бизнеса только усиливается.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что ни одна страна, против которой введены санкционные ограничения и пошлины, не будет только наблюдать. Европейцы с 1 апреля вводят зеркальные пошлины на американскую продукцию. Дональд Трамп же пообещал увеличить их вдвое.

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"Начинается накрутка. Но Европа точно это сделает. 1 апреля – начало, 13 – 15 апреля – окончательное решение. Урсула фон дер Ляйен сказала, что торговая война между США и Европой будет иметь только одного победителя – Китай. И это правда", – сказал Олег Пендзин.

Какие последствия торгового противостояния

Олег Пендзин отметил, что фондовые рынки падают. Общий уровень падения привел к убыткам самых богатых американцев на сотни миллиардов долларов. К тому же беспрецедентно упал доллар.

В истории уже были похожие случаи. Великая депрессия 1929 – 1933 годов началась с того, что американское правительство ввело 50% пошлины, на товары, поступающие на американский рынок. Это спровоцировало чрезвычайно большой кризис.

"Если Трампу даже теоретически нравится идея, что с небоскребов Нью-Йорка начнут прыгать американские банкиры, то он как раз к этому и ведет. То есть ситуация выглядит так: мир, изучив историю, не просто так создал Всемирную торговую организацию, которая должна ограждать от подобных непродуманных решений. Для того, чтобы такие действия не создавали кризис в мировой экономике, который болезненно ударит по всем направлениям", – сказал Олег Пендзин.

Экономист добавил, что следующий момент заключается в том, что, кроме Европы, Канады и Мексики, есть и другие рынки, на которых также активно представлены американские товары. В частности, это рынок Африки и Латинской Америки.

Чтобы попасть на эти рынки, американцы долгое время реализовывали гуманитарные программы, финансировали местные СМИ, создавали положительный имидж американских товаров и бизнесменов как надежных партнеров. Теперь Трамп уничтожает механизм финансирования гуманитарных программ, закрывая USAID.

Когда вы начинаете экономить на еде, то последствия в виде ухудшения здоровья могут привести к значительно большим затратам, но уже на медицину. Понимаете, о чем я? Примерно такая ситуация с Трампом. Экономя 10 центов, он может потом, чтобы восстановить ситуацию, тратить гораздо больше. Это чрезвычайно недальновидная политика,

– объяснил Олег Пендзин.

Он отметил, что США со времен Второй мировой войны продавали всему миру уникальный товар, который делал их действительно уникальным государством и формировал отношение к ним как к крупнейшей экономике мира. Этот товар называется "безопасность". Трамп ударил по этому товару.

По сути, Североатлантический альянс – это механизм продажи безопасности американцами по всему миру. Вооружение, представленное сегодня в странах НАТО, – это стандарты Соединенных Штатов. Основные виды оружия, которые используют страны Альянса, – это оружие, произведенное в США. Европейские оборонные предприятия до сих пор сотрудничают с американцами.

Даже хорошо известный нам Storm Shadow, британская крылатая ракета, на 30% производится в США. Сейчас Соединенные Штаты вредят даже собственному военно-промышленному комплексу. Зачем это делается? Мне очень трудно это объяснить,

– добавил Олег Пендзин.

Он также отметил, что американская пресса активно обвиняет Трампа в том, что он играет на руку Владимиру Путину. Демократические издания прямо называют его агентом Путина, а республиканские очень осторожно поднимают этот вопрос.

Между тем бизнесмены уже заявили, что начнут активно выступать против экономической политики Трампа, когда их доходы и активы упадут на 15 – 18%. Сейчас это падение составляет 7,5 – 8%.

Удастся ли изменить ситуацию

"Авторитет и доверие нарабатывают очень долго, а потерять их можно мгновенно. И даже если американская экономическая политика кардинально изменится, удастся ли вернуть доверие исторических партнеров – той же Канады или Европы?" – сказал Олег Пендзин.

Он также добавил, что на сегодня в мире нет ни одной страны, которая бы полностью производила весь объем товаров, необходимый для ее внутреннего рынка. США зависят от экспортно-импортных операций.

Товарооборот между США и Китаем составляет 820 миллиардов долларов в год. Мексика, Канада и Европа в совокупности имеют с США 1,6 триллиона долларов товарооборота.

"А теперь представим ситуацию: среди импорта, что заходит в страну, есть товары, которые являются уникальными. То есть аналогов продукции в США нет. Сегодня существует целый перечень товаров, которые США не производят по разным причинам: дешевая рабочая сила Юго-Восточной Азии, особенности кооперационных связей и тому подобное. Есть позиции, которые в США не производят и вряд ли будут производить, поскольку это экономически невыгодно", – объяснил Олег Пендзин.

Он добавил, что мир глобализирован, и если ввести 25% пошлины на продукцию, то автоматически гражданин США, который голосовал за власть, вынужден будет платить за этот товар на 25% больше.

"Альтернативы же нет. Американская продукция, которая могла бы заменить импортную, отсутствует. Таких позиций на рынке много, и уже сейчас в США раскручивается инфляция", – подытожил Пендзин.