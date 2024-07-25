Как повышение стоимости электроэнергии повлияло на инфляцию и цены

В течение последних месяцев инфляция ожидаемо ускорилась и приблизилась к 5%. Что на это влияло, рассказали в НБУ.

Что повлияло на рост инфляции в Украине

После длительного периода снижения, инфляция возобновила свой рост в мае, а в июне ее уровень вырос – до 4,8% в годовом измерении. При этом, более низкая, чем ожидалось, динамика цен на продукты питания компенсировала повышение тарифов на электроэнергию для домохозяйств.

Читайте также: Учетная ставка осталась без изменений: как это влияет на инфляцию и депозиты

В то же время базовая инфляция, которая составляла 5% год к году в июне, соответствовала прогнозам НБУ. Впрочем, фундаментальное ценовое давление также усиливалось из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию. И, как ожидается, оно будет сохраняться и в дальнейшем.

Прогноз НБУ по инфляции на конец 2024 года

! Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за дальнейшего увеличения расходов бизнеса, повышение акцизов, а также исчерпания эффектов значительных прошлогодних урожаев и негативное влияние летней засухи на нынешнюю урожайность.

Предварительные оценки инфляции в июле подтверждают ее дальнейшее ускорение. Однако, она будет оставаться умеренной – 8,5% на конец года, согласно обновленному прогнозу НБУ.

Как сообщается, этому будут способствовать:

Меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка. Дальнейшее действие моратория на повышение тарифов на ЖКУ, а именно: газ, отопление и горячую воду.